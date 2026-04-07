Purchasing power sa Piso miubos og maayo

Nihuyang og maayo ang gahom sa pagpalit kon purchasing power sa piso sa Pilipinas sulod sa milabay nga walo ka tuig, diin ang P1 niadtong 2018 katumbas na lang karon sa P0.75 niining Marso 2026.
Kini ang gipahayag ni National Statistician ug Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa niadtong Martes, Abril 7, 2026.
“Yung purchasing power ng piso natin kasi inversely related yan sa inflation rate, kapag tumataas ang inflation, bumababa ang purchasing power,” matod ni Mapa.
“Ang average natin na estimated purchasing power of peso nitong March ay nasa P.75, ang ating base dito ay 2018, yun na ‘yung overall effect ng inflation rate mula 2018 hanggang ngayong March,” dugang niya.
Sa usa ka press conference, giingon ni Mapa nga kini nga pag-ubos nagpakita sa kinatibuk-ang epekto sa inflation o ang pagsaka sa presyo sa mga palitunon sa paglabay sa panahon.
Ang gahom sa pagpalit sa piso maoy sukaranan kon unsa kadaghan nga mga produkto ug serbisyo ang mapalit sa P1.
Ang pag-ubos niini ngadto sa P0.75 nagpasabot nga ang mapalit sa P1 niadtong 2018, nagkantidad na karon og dul-an sa P1.33 karong 2026.
Sa ato pa, ang mapalit sa P1,000 niadtong 2018, nagkantidad na karon og P1,330.
Ang inflation rate sa nasod nisaka ngadto sa 4.1 porsiyento niadtong Marso 2026 tungod sa sunodsunod nga pagsaka sa presyo sa lana nga dala sa panagbangi sa Middle East. /TPM / SunStar Philippines