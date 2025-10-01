Pureblends di mahimong farm team sa PBA

Sa ilang pagsulod sa Philippine Basketball Association (PBA), gipasalig sa tag-iya sa Pureblends Corp. nga si Bryann Calantoc nga matangtang ang negatibong imahe gikan sa napalit niining prangkisa sa NorthPort Batang Pier nga “farm team.”
Gipasabot ni Calantoc nga nasayod siya nga mao kini ang dungog sa NorthPort dihang nagduwa pa kini sa PBA gumikan kay gipang-trade niini ang ilang dekalidad nga mga magduduwa partikyular ngadto sa teams nga ubos sa San Miguel Corp. (SMC) umbrella.
Gitataw ni Calantoc nga dili kini mahitabo sa Pureblends, nga pormal na nga nahimong miyembro sa PBA ning bag-uhay lang.
“I understand the perception that NorthPort has carried in the past. But under our management, we are committed to a new direction,” matod ni Calantoc nga napatik sa Spin.ph.
Tinguha ni Calantoc nga makamugna dayon sila og grabeng kanaas sa labing una nilang paghamag sugod sa 50th season sa labing unang professional nga liga sa Asya.
“Our priority is building a winning culture, retaining talents, and competing at the highest level, not being a feeder team,” pagtino ni Calantoc. / ESL