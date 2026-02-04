Purok lider gitigbas-patay, gituoha’ng ‘nanglibak’

Patay ang 40-anyos nga purok leader gumikan sa nahiagumang samad human gitigbas sa iyang silingan niadtong alas 11:30 sa buntag, Martes, Pebrero 3, 2026, sa Barangay Punay, Lungsod sa Aloguinsan.
Ang biktima giila nga si Myrna Yuson, residente sa naasoy nga lugar ug gideklarar nga dead on arrival sa dihang gidala sa ospital.
Dili mominos sa lima ka mga samad tinigbasan ang naangkon sa biktima human gihapsan og sundang ni Josely Alcontin Abueme, 43, mag-uuma ug kanhi drug surrenderer.
Si Police Captain Crisanto Arreglo, hepe sa Aloguinsan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nitug-an base sa pamahayag sa saksi nga si Carmelita Yares.
Nisaysay si Yares nga niadto sa ilang balay si Yuson isip purok lider aron nga mokuha og hulagway sa kahimtang sa ilang balay nga gikinahanglang nga dokumento o proof alang sa ihatag nga ayuda niadtong mga nagrabehan sa miaging Bagyong Tino.
Atol nga niabot ang suspek sa balay ni Yares nga nangita sa iyang inahan ug gitubag sa biktima nga wa sila mahibalo.
Giingong gikasuko kini ni Abueme ug way daghang pangutana, gihulbot niya ang iyang gitakin nga sundang dayon hapos ngadto sa biktima nga unang naigo sa iyang bagtak.
Nakahigayon pa og dagan ang biktima apan naabtan og gitiwasan sa pagtigbas nga nakaangkon og samad sa bukobuko, dughan, ug liog.
Ang mga silingan wa makatabang tungod sa kahadlok ilabi na nga nagsiga ang mga mata ni Abueme, isog ug way kaluoy mihapos sa iyang sundang sa nahagba nga biktima.
Nisibat ang suspek apan nadakpan ra sab sa gipuy-an niini.
MOLIKOY
“Basta dili ni siya makakaon gikan sa inom, mosaka ang kabuhi,” sigon pa ni Police Captain Arreglo.
Nasayran nga sa wa pa ang pagpanigbas, ang barangay kapitan sa Punay nisaysay nga sa mga alas 5:00 sa buntag nga naabot sa balay sa opisyal ug nipahibalo nga adunay mga tawo nga nagsunodsunod kaniya nga buot mopatay niya.
Dugang pa, adunay drone nga nasabaysabay sa iyang nahimutangan nga daw nagpaniid.
“Gitudlo sa suspek nga Kap, awa gisunodsunoran ko nila. Paglingi sa Kapitan uy dili man na drone, mga langam naglupadlupad,” dugang ni Captain Arreglo.
LIBAK
Sa dihang nahinabi ang suspek, iyang giangkon ang iyang nahimo og wa siya nagmahay sa iyang gibuhat kay matod pa napuno na siya sa libak nga iyang nadunggan. / dugang taho gikan ni GPL