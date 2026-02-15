Purok system sa basura gilusad sa Lapu-Lapu

Pormal nga gilusad sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang purok-based Solid Waste Management System niadtong Pebrero 13, 2026, nga nagtumong sa pagpalig-on sa paglain-lain sa basura (waste segregation) ug pagpamenos sa mga salin nga basura (residual garbage) nga dalhon sa landfill.
Ang maong inisyatiba gipatuman ubos sa City Ordinance 17-016-2025.
Pinaagi niini, ang paningkamot sa pagdumala sa basura i-ubos ngadto sa lebel sa panimalay ug purok, diin gikinahanglan ang estriktong paglain-lain sa basura gikan pa sa gigikanan niini (segregation at source) ug ang pagpasiugda sa pagkunhod sa basura, paggamit pag-usab (reuse), ug pag-recycle.
“We will strictly implement our solid waste management ordinances with consistent monitoring and accountability. This requires the full support and active participation of every household, every school, every establishment, and every barangay,” matud ni Mayor Ma. Cynthia Chan.
Dugang pa niya, i-upgrade ug palambuon usab sa kagamhanan ang ilang Materials Recovery Facility (MRF) aron mapahapsay ang sistema sa pagkolekta.
Si Konsehal Rufo Bering, ang tsirman sa Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change Adaptation ug ang nag-unang tagsulat sa maong ordinansa, nipasabot sa ka-importante sa pakiglambigit sa komunidad aron masiguro ang epektibong pagpatuman sa lokal nga balaod.
Una niini, giawhag ni Chan ang Regional Development Council–7 sa pagtukod og Regional Integrated Solid Waste Management Facility, pagpahigayon og waste-to-energy feasibility study, paghimo og communal sanitary landfill, ug pagpalig-on sa mga programa sa waste diversion tali sa mga local government units (LGU).
Iyang gikutlo ang pagsaka sa gidaghanon sa basura, limitado nga kapasidad sa mga landfill, ug ang nagkamahal nga gasto sa paghakot niini isip nagkadako nga hagit sa kalikopan ug pinansyal.
Matud pa ni Jocelyn Abayan, ang officer-in-charge sa City Environment and Natural Resources, sa iyang diskurso nga ang pagpatuman sa maong programa “tukma sa panahon ug gikinahanglan,” tungod kay gipakaylap niini ang pagdumala sa basura (decentralize) ug nagtugot sa mas duol nga pag-monitor sa lebel sa kasilinganan (neighborhood level). / DPC