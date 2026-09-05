Pusher sa Tagbilaran, Bohol, gidemalas

Napusasan ang gidudahang drug pusher human madakpi sa hiniusang buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)- Bohol Provincial Office, Tagbilaran City Police Station, ug Bohol Maritime Police alas 5:24 sa hapon, Huwebes, Septiyembre 3, 2026, sa Purok 4, Barangay Bool, Dakbayan sa Tagbilaran.
Ang suspek giila nga si alyas "Kalaw", 38, lumad nga residente sa Barangay Tangnan, Lungsod sa Panglao.
Nakuha gikan sa suspek ang tulo ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga nagtimbang og 35 gramos ug adunay gibanabanang balor nga P238,000 sa Dangerous Drugs Board (DDB) value.
Apil sa nasakmit ang ginamit nga buy-bust money ug ang cellphone nga gigamit sa suspek sa iyang ilegal nga transaksyon.
Gipadayag ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga kapin sa usa ka semana nga gipaubos sa case buildup ang suspek human sila nakadawat og tip gikan sa usa ka kasaligang informant.
Gikataho nga makabaligya si Kalaw og moabot sa 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa laboratory examination samtang ang suspek temporaryong anaa sa detention cell sa Tagbilaran City Police Station.
Giandam na sa mga awtoridad ang kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11, Article II sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok sa suspek. / AYB