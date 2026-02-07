Superbalita Cebu

Putol nga tiil sa bata, napalgan sa pansayan

Usa ka putol nga tiil nga gituohang iya sa bag-ong natawo nga bata ang napalgan sulod sa pansayan niadtong Huwebes, Pebrero 5, 2026, sa Sitio Kiwkiw, Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando.

Ang tag-iya sa balay nga si Honeylyn Bitos, 44 anyos, nga maoy nakakita sa putol nga tiil daling mireport sa San Fernando Police Station.

Iyang gisaysay nga sam­tang nigamit siya sa pan­sayan, nakurat siya dihang iyang nakit-an ang putol nga tiil sa bata nga nagka­lapok.

Iyang gilubong ang maong tiil duol sa ilang balay apan pipila ka oras ang milabay nakadesider siya nga ireport ang maong insidente ngadto sa barangay.

Nadawat sa San Fernando Police Station ang taho mahitungod sa maong insidente mga alas 11:20 sa gabii sa susamang adlaw ug dali nila kining gisusi.

Sa oras ning pagsuwat, padayon pa nga gisubay sa mga otoridad ang mga posibleng anggulo sa nahitabo ug ang responsable niini. / JDG

