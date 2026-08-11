Putol nga ulo na-identify base sa DNA, suspek sikop

Nakompirmar pinaagi sa DNA testing nga ang naputol nga ulo nga nakit-an sa Barangay Cansojong, Talisay City, iya ni Pilar Basilio, ang babaye nga una nang gi-report nga nawala sa Barangay San Isidro.
Gitumbok sa kapulisan si Renier Rommel Albularyo Roxas isip primary suspect sa pagpatay kang Basilio.
Nabilanggo na si Roxas sa Talisay City Police Station samtang nag-atubang sab siya og laing murder case nga gi-file sa Zamboanga Police Provincial Office.
Nakit-an ang naputol nga ulo niadtong Hulyo 11, 2026.
Aron mapamatud-an ang identity sa biktima, gipailawom sa kapulisan sa DNA examination ang nakit-ang bahin sa lawas.
Nitumaw sa resulta nga iya ni Basilio ang kalabera.
Nasikop si Roxas atol sa pagpatuman sa search warrant nga giisyu sa korte alang sa iyang sakyanan, motorsiklo ug balay.
Sa maong operasyon, nakarekober sab ang mga polis og mga gituohang ilegal nga drugas, armas, ug uban pang kontrabando.
Apan wala pa matapos ang imbestigasyon.
Padayon pang gisubay sa kapulisan ang motibo sa pagpatay. / ABC