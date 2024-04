PUV consolidation dili na lugwayan pa

Gipahinumdoman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang mga jeepney operator sa Abril 30 nga deadline alang sa konsolidasyon ubos sa Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program, nga nagkanayon nga walay lugway niini nga deadline.

Sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Abril 8, 2024, si LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III nanawagan sa mga jeepney operator ug drivers sa pagtrabaho sa ilang konsolidasyon ngadto sa mga kooperatiba sa dili pa moabot ang deadline nga gitakda ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Again, I have to reiterate, hanggang April 30 na lang po ito. We need to consolidate because that is the first part of the modernization program,” matod pa Guadiz atol sa press conference sa Central Office sa LTFRB sa Quezon City, Lunes, Abril 8, 2024.

“So we are asking now the jeepney operators to now avail of the last extension because come April 30, we will no longer allow those who did not consolidate to ply the routes of Metro Manila,” dugang niya.

Matod ni Guadiz nga bawion sa LTFRB ang mga prangkisa sa mga dili makaabot sa deadline sa konsolidasyon, ug gidid-an sila sa pagbiyahe sa mga rota sa Metro Manila.

“Atong bawion ang maong mga prangkisa, ug tugotan lamang nato ang mga nag-consolidated nga makabiyahe sa mga rota sa Metro Manila,” matod niya sa maong pamahayag.

Ang pamahayag wala maghisgot sa mga rota gawas sa Metro Manila ug unsay mahitabo sa mga operator nga mapakyas sa pagkab-ot sa deadline sa konsolidasyon niining mga bahina.

Niadtong Enero, gilugwayan ni Presidente Marcos ang deadline sa konsolidasyon sa mga public utility vehicle hangtod sa Abril 30.

Ubos sa PUV Modernization Program, ang pag-aprubar sa provisional authority alang sa prankisa nagdepende sa mga jeepney driver nga naglihok ubos sa usa ka kooperatiba.

Kinahanglang ihatag sa mga drayber ang ilang tagsa-tagsa ka prangkisa. Ang usa ka kooperatiba kinahanglan adunay labing menos 10 ka miyembro.

Ang Abril 30 nga deadline nagrepresentar sa ikawalong higayon nga ang deadline sa konsolidasyon gilugwayan sukad sa 2017, si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista miingon niadtong Enero sa dihang gipahibalo ang Abril 30 nga deadline.

Niadtong panahuna, dul-an lang sa 67 porsiyento sa mga PUV, UV Express units, mini-bus ug public utility buses ang na-consolidated sa tibuok nasod.

Ang tulo ka bulan nga extension sa Abril nagtumong sa pagpasaka sa gidaghanon ngadto sa 85 porsiyento. / CTL