PUWEDE PA MA-NO. 1 ANG SPURS

Buhi pa ang paglaom sa host San Antonio Spurs nga maangkon ang No. 1 overall human sa ilang kadaugan batok sa Philadelphia 76ers, 115-102, kagahapon, Martes, Abril 7, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, ang Spurs ningsaka sa 60-19 nga rekord ug padayon silang naggukod sa kasamtangang Western Conference ug overall leader Oklahoma City Thunder nga adunay 62-16 nga rekord.
Kon buot hunahunaon, kuli na nga maapsan sa Spurs ang defending champion Thunder sa inilugay sa West No. 1 o posibleng overall No. 1 apan labing seguro, padayon silang maggukod niini hangtod aduna pa’y poruhan.
Ang Thunder nagkinahanglan na lang modaog og usa sa katapusan nilang upat ka duwa aron maselyo ang West No. 1.
Kabahin sa ilang pagpakigduwa sa 76ers, ang Spurs nakasinati og grabeng piang sa ilang puwersa gumikan sa pagkaangol (left rib contusion) sa ilang pambatong higante nga si Victor Wembanyama kinsa wala na niduwa sa tibuok 2nd half tungod niini.
Nasinati ni Wembanyama ang iyang angol sa 2nd quarter human sila nagkabangga sa usa sa mga pambato sa 76ers nga si Paul George.
Nagtinabangay ang tanang mga sakop sa Spurs aron tapakan ang dakong haw-ang nga nabiyaan ni Wembanyama.
Ang Spurs nga nakaabot og 60 ka mga daog sa labing unang higayon gikan niadtong 2016-17 season, gipangulohan ni Stephon Castle pinaagi sa iyang triple-double 19 puntos, 13 assists, ug 11 rebounds.
Si Wembanyama nagbilin og 17 puntos sa iyang pagbiya ug mao sab kini ang natampo ni Dylan Harper.
Aduna pay laing tulo ka mga magduduwa ang Spurs nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Sa ilang bahin, ang 76ers natagak sa ikapitong luna sa Eastern Conference dala ang 43-36 nga rekord.
Tungod niini, nalubog ang tinguha sa 76ers nga makaderetso sa playoffs nga dili na moagi sa makuyaw nga Play-in tournament. Hinuon buhi pa gihapon ang ilang paglaom nga makasulod sa playoffs nga gitagana sa Top 6 sa East ug West.
Gipangulohan ni Joel Embiid ang 76ers pinaagi sa iyang 34 puntos, nidugang og 17 puntos si George, samtang niamot og 16 puntos si Tyrese Maxey. / Gikan sa wires