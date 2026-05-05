Puwersa sa Magic dili bungkagon

Human sa ilang pagkahugno sa Eastern Conference 1st round series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs batok sa Detroit Pistons, gitaktak sa Orlando Magic ang ilang head coach nga si Jamahl Mosley.
Apan mismong si Magic president Jeff Weltman ang niklaro nga wala sila’y plano nga mohimo og kausaban sa ilang lineup, nga gipangulohan ni Paolo Banchero.
Sa paggiya ni Mosley, ang Magic nakaposte og 3-1 nga bintaha sa 1st round series batok sa mas inilog nga Pistons.
Apan sa wa damha, nakagukod ang Pistons aron dag-on ang series, 4-3. / Gikan sa wires