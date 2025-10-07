Puya gilabay sa basurahan

Padayon nga gisubay sa kapulisan ang responsable sa paglabay sa usa ka babayeng puya sa basurahan sa may Purok San Antonio, Barangay Guinsay, Siyudad sa Danao nga napalgan mga alas 8:58 sa buntag sa Oktubre 7, 2025.
Kini human nakadawat og tawag gikan sa usa ka concern citizen nga residente ra sa maong dapit nga nagpahibalo nga dunay nakit-an nga puya.
Pag-abot sa kapulisan sa naasoy nga lugar, wala na kini naabti sanglit gikuha na kini sa ambulansya. Giingong ang maong puya gibanabana nga anaa na sa walo ngadto sa siyam ka buwan.
Padayon pa ang imbestigasyon nga gihimo sa kapulisan lakip na ang pagsubay sa mga cctv sa maong dapit aron mas mapadali ang pag-ila sa maong responsable. / JDG