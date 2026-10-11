PVL games sa Cebu gidumog og 19,000 fans

Gisugat og makabungog nga suporta ang gipahigayon nga Premiere Volleyball League (PVL) games sa Sugbo diin moabot sa 19,106 volleyball fans ang niadto sa SM Seaside Cebu Arena niadtong Sabado, Oktubre 10, 2026.
Ang Choco Mucho Flying Titans nakahimo og impresibo nga pagbangon og gilupig ang Capital1 Solar Spikers sa kulbahinam nga five sets.
Unang nakapuntos sa duha ka sets ang Solar Spikers, 25-22, 25-18. Nipadayon pagsukol ang Flying Titans og gikuha ang sunod nga duha ka sets, 25-17, 25-20 aron tablahon ang duwa.
Wa na magpapugong ang Chocho Mucho sa deciding fifth set, 15-8, aron ikompleto ang kadaogan.
Samtang, ang 11- time champion Creamline Cool Smashers dominante nga mikastigo sa Akari Chargers pinaagi sa sweep, 25-18, 25-21, 25-18. / RSC