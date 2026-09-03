PVL, ST opening sa SM Seaside Arena

Parehong ipahigayon sa SM Seaside Arena sa Dakbayan sa Sugbo ang grand opening sa Premier Volleyball League (PVL) ug Spikers’ Turf karong Oktubre 10, 2026, taho sa PNA.
Ang grand opening sa duha ka mga liga nagsilbing tipik sa kasaulogan sa ilang ika-10 nga anibersaryo. Ang PVL maoy women’s professional league sa nasod samtang ang Spikers’ Turf usa ka semi-pro league.
Nadesisyunan nga anhi sa Sugbo ipahigayon ang grand opening gumikan kay ubay-ubay nga dekalidad ug bantugang volleyball players sa nasod gikan sa Sugbo sama na lang ni Deanna Wong kinsa lumad nga taga Minglanilla. / ESL