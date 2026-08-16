PVO: 104,864 ka iro, iring nabakunahan

Napabakunahan sa Cebu Provincial Veterinary Office (PVO) ang kapin sa 100,000 ka mga mananap sa tibuok probinsya gikan Hulyo 2025 hangtod Hulyo 2026, sumala sa bag-ong datos nga gipagawas sa Provincial Health Consultant nga si Elisse Nicole Catalan.
Si Catalan nagkanayon sa iyang Facebook page nga ang buhatan nag-apudapod og 31,667 ka mga vial sa bakuna batok sa rabies ngadto sa mga lokal nga unit sa kagamhanan, nga niresulta sa pagbakuna sa 104,864 ka mga iro ug iring.
Ang mga field team nakaabot sa 986 ka mga barangay sa 51 ka mga local government unit (LGU) ug nagserbisyo sa 103,296 ka mga kliyente, samtang ang mga personahe nag-spay o nag-neuter usab sa 5,264 ka mga mananap sa samang panahon.
Ang maong kampanya sa pagbakuna gihimo tungod sa pag-highlight sa mga awtoridad sa mga risgo sa rabies sa tibuok nasod.
Ang datos sa Department of Health nagpakita nga ang Pilipinas nakatala og 426 ka mga kamatayon, nga naay kalabutan sa rabies sa 2024, diin niamot sa 1,750 ka mga narekord nga namatay gikan sa 2020 hangtod 2024.
Giila sa World Health Organization ang pagbakuna sa mga iro isip labing epektibo ug barato nga pamaagi sa pagpugong sa mga kaso nga adunay kalambigitan sa rabies sa tawo.
Moabot sa 99 porsiyento sa mga pagbalhin sa rabies sa tawo naggikan sa mga iro. Sa higayon nga moabot na ang mga klinikal nga simtomas, ang sakit halos 100 porsiyento nga makamatay.
Gipalapad sa PVO ang mga paningkamot niini pinaagi sa pakigtambayayong sa Provincial Health Office.
Ang hiniusang inisyatiba magtutok sa pagpugong sa rabies, pagkontrol sa populasyon sa mga mananap, kaluwasan sa dalan, ug responsableng pag-atiman sa mga binuhi sa tibuok komunidad sa Sugbo. / CDF