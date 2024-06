PWD aid idayon bisan sa imbestigasyon sa IDs

Bisan pa sa nagpadayong imbestigasyon sa pagbaligya sa PWD identification cards sa dakbayan sa Sugbo, makadawat gihapon ang mga kwalipi­kadong person with disability (PWDs) sa ilang financial assistance gikan sa City Government sa ikatulong semana sa Hunyo 2024.

Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga ang P3,000 nga cash assistance, nga maglakip sa mga buwan sa Abril, Mayo ug Hunyo, iapud-apod usa ka semana human madawat sa mga senior citizen ang ila, ka­rong Hunyo 14 ug 15.

Si Garcia, sa usa ka pakig­hinabi sa telepono kaniadtong Martes, Hunyo 4, nipasalig nga ang mga makadawat mga kwalipikado nga PWD, nga ang gidaghanon sa mga indibidwal nga giisip nga dili kwalipikado gamay ra.

“Way kaayo, uy. Gamay ra gyud, di daghan unlike what people think,” siya nagkanayon.

Una nang gibutyag ni City Councilor James Anthony Cuenco ang scam nga naglam­bigit sa pagbaligya sa PWD IDs nga giisyu sa City Government ngadto sa mga tawo nga lig-on og lawas sa kantidad nga P2,000 ngadto sa P4,000.

Si Cuenco, sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa telepono sa Martes, niuyon sa petsa sa pag-apud-apod nga nagkanayon nga dili siya gusto nga maghulat pa ang mga benepisyaryo.

Matod niya, adunay panahon ang Department of Social Welfare and Services (DSWS) sa paghuman sa pag-audit sa mga benepisyaryo.

“Yes, definitely amoa nang tiwason before sa third week sa June kay ang akong estimate kay one to two weeks man, sakto ra­gyud kaayo,” matod ni Cuenco.

Si Cuenco nitug-an sa SunStar Cebu nga niadto na siya sa buhatan sa DSWS sa Barangay Labangon niadtong Lunes, Hunyo 3, ug gimanduan ang mga kawani sa pag-audit ug pag-verify sa mga PWD ID ug pagkompleto niini sulod sa usa ngadto sa duha ka semana.

IMBESTIGASYON

Usa ka executive session ang ipahigayon karong adlawa, Hunyo 6, nga mag-imbitar sa mga empleyado sa City Hall nga posibleng nalambigit sa PWD ID scheme.

Sa iyang paghatag sa iyang privilege speech niadtong Mayo 22, si Cuenco niduso og mosyon nga nagdapit nila ni Cerj Germudo, John Tolentino ug Jay-R Cam, pulos gikan sa buhatan ni suspended Mayor Michael Rama, ug JJ Laurel, kanhi nadestino sa DSWS apan karon anaa na sa Road Management Authority, sa usa ka executive session aron mahatagan og katin-awan ang mga alegasyon.

“Ako gyud ni sila i-pressure sa akong mga pangutana para makatug-an gyud sila kung kinsa ang ilang mastermind,” matod ni Cuenco.

“I don’t care whoever nga maligsan or ma-identify (the person is). Dili ko moundang hangtod dili siya ma-prosecuted. Bisag kinsa pa siya,” matod ni Cuenco.

Ang hepe sa DSWS nga si Portia Basmayor, sa linain nga pakighinabi, niingon nga wala siyay ideya nga gibaligya ang mga PWD ID tungod kay niadtong Marso 11 lang siya milingkod sa katungdanan. / CDF