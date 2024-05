PWD cards scam, ipasusi

Usa ka city councilor gusto nga imbestigahon ang pagpalsipikar sa government-issued person-with-disability (PWD) identification cards nga gibaligya sa kantidad nga P2,000 ngadto sa P4,000 ngadto sa mga tawo bisan walay kabilinggan sa panglawas, maisip nga usa ka matang sa kurapsyon.

Sa pakighinabi sa Miyerku­les, Mayo 22, 2024, si Cebu City Councilor James Anthony Cuenco niingon nga adunay mga empleyado sa city hall nga nalambigit niini apan gusto niya nga ang hingtungdang mga empleyado motug-an sa mastermind.

Matod ni Cuenco niadtong Mayo 20, 2024, human sa makuti nga imbestigasyon ug daghang mga pangutana, nakahimo sila sa pagpakigsulti sa usa ka tawo nga lig-on og lawas nga nakakuha og PWD card pinaagi sa kuwestiyonableng paagi.

Si Cuenco niingon nga ang tawo nibutyag nga, niadto pang Agusto 2023, pipila ka mga tawo nga konektado sa buhatan sa mayor, ang nalam­bigit sa maong laraw.

Sa iyang privileged speech sa sisyon sa Miyerkules, si Cuenco nihukom nga imbitahon sila Cerj Germudo, John Tolentino, ug Jay-R Cam, pulos gikan sa buhatan sa mayor, ug JJ Laurel, kanhi gikan sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) ug nadestino na sa Road Management Authority (RMA), alang sa laing executive session aron mahatagan og katin-awan kini.

Usa ka executive session ang ipatawag sa Hunyo 6, 2024, gidapit ang DSWS-PWD unit, Management Information and Computer Services (MICS).

“An able-bodied person pays a fee to these indivi­duals and receives a printed blank PWD card without need to submit any of the official requirements—no medical certificates, no interviews, no personal appearances. How convenient! According to our source, these cards are even given gratis to high profile public officials like city mayors and celebrities outside of Cebu City because they are honored throughout the whole country,” matod ni Cuenco.

Giawhag ni Cuenco ang Office of the Mayor, pinangulohan na karon ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, nga imbestigahon ang maong butang ingon man susihon ang DSWS ug PWD unit sa DSWS.

Siya niingon nga kinahanglang ipatuman ang mga lakang sa pag-review ug pagpalig-on sa PWD Assistance Program sa Siyudad ug pag-audit sa PWD Masterlist niini.

Siya niingon nga ang sistema nga gigamit kinahanglan nga bag-uhon aron mawagtang ang mga typewritten nga cards.

Samtang, si Konsehal Jocelyn Pesquera niduso sa pag-imbitar sa National Council on the Disability Affairs aron mahatagan og katin-awan kon unsa ang gitugot nga mga disability aron ang usa ka tawo maka-apply og PWD card.

Si Pesquera nihangyo usab sa DSWS nga isumiter ngadto sa Konseho sa Dakbayan sa Hunyo 6 o sa dili pa ang Hunyo 6, ang listahan sa mga rehistradong PWD sa dakbayan sa Sugbo ug ipahibalo ang ilang narehistro nga mga disability.

Gisugyot usab ni Konsehal Rey Gealon nga paapilon ang City Legal Office sa pagpahigayon og follow through investigation aron makapasaka kini og tukmang kaso sulod sa 15 ka adlaw.

Hinuon, gisugyot ni Cuenco nga maghulat hangtod mahuman ang executive session, nga gitugotan ang mga tawo nga nalambigit sa pagpasabot ug pagbutyag sa mastermind.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og komento gikan kang Portia Basmayor, kasamtangang pangulo sa DSWS, apan wala natubag ang mga text ug tawag.

Base sa talaan sa Siyudad, aduna nay kapin sa 12,900 ka qualified PWDs sa dakbayan sa Sugbo.