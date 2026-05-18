PWD gibunalan og tako kay ‘namago’ sa pusta sa billiards

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 18-anyos nga Person with Disability (PWD) human bunali og tako sa ulo sa laing PWD nga iyang kaatbang sa dula nga billiards sa Reyes Compound, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo niadtong gabii sa Mayo 15, 2026.
Nakaangkon og samad sa ulo ang biktima nga giilang si Clint Pacaña, samtang daling nasikop ang suspek nga si Nonito Cagampang, 48 anyos, kinsa silingan ra sab sa biktima sa maong dapit.
Subay sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nasayran nga nagsabot si Pacaña ug Cagampang nga magpustaanay og P600 sa ilang dula sa billiards.
Apan atol sa dula, sige og kapilde ang biktima ug giingong nibalibad sa pagbayad sa sabot nga pusta.
Tungod sa kapungot, gikuha sa suspek ang tako ug gibunal ngadto sa biktima.
Ang suspek daling gidakop sa mga nakasaksi pinaagi sa citizen’s arrest ug gitugyan ngadto sa mga niresponde nga polis.
Kasamtangang natanggong karon sa selda sa Inayawan Police Station si Cagampang ug mag-atubang og kasong physical injury. / JDG