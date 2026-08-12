PWD gidunggab-patay sa iyang 'gibaharan'

Patay ang 38-anyos nga may kakulian sa panghunahuna ug panglawas human gidunggab ug gitigbas sa Purok Damayan, Barangay Tutay, Lungsod sa Pinamungajan, niadtong Dominggo sa hapon, Agusto 9, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Joey Papasin, usa ka Person with Disability (PWD). Ang suspek nga nagtingkagol na karon sa selda sa Pinamungajan Police Station giila nga si Jundell Amodia, anak sa barangay konsehal.
Giangkon sa 39-anyos nga suspek nga gibaharan siya ug naalaan siya og 'asset' sa biktima hinungdan nga iyaha kini nga giunhan og dunggab ug gitigbas sa makadaghang higayon nga maoy hinungdan sa pagkamatay niini.
Nitubag si Amodia atol sa interbyu sa Superbalita Cebu niadtong Martes, Agusto 12, 2026, nga dugay na siya galagot ni Papasin hinungdan nga dihang nakahigayon siya, iyaha na lang kini nga gipatay.
"Naglagot ko kay naalaan ko niya og 'asset' daw unya gibaharan pa gyud ko niya kaupat mao tong nahinaykan gyud nako," matod sa suspek.
Dugang ni Amodia nga nitahan siya sa kapulisan kay giingong gibati siya og kakulba tungod kay unang higayon niya kini nga nakapatay ug dako ang iyang pagmahay.
Sa pamahayag ni Police Captain Michael John Bañes, hepe sa Pinamungajan Municipal Police Station, dugay na nga dunay panagbingkil ang duha nga maoy gituohan nila nga hinungdan sa pagpanunggab.
"Allegedly, maam, kaning supek ug biktima naa ni sila'y long standing nga personal grudge. Nakainom pud ang suspek. Dihang nasugatan niya ang biktima, diha na niya gidunggab,” asoy sa hepe.
Nisaysay si Bañes nga gadala og plamingko ang suspek kay gikan gaihaw og baka ug nag-inom uban sa iyang amahan.
Giingong nananghid ang suspek nga mopalit og sigarilyo ug sa dihang nasugatan niini ang biktima, didto na niya gihimo ang niluog nga krimen.
Gikataho nga na-file na ang kasong murder batok sa suspek.
Nasayran nga "under probation' ang suspek sukad pa niadtong 2023 tungod sa kaso sa ilegal nga drugas . / JDG, ABC