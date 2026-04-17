PWD gidunggab, video nag-viral

Nag-viral sa social media ang usa ka 56-anyos nga person with disability (PWD) nga gikulata ug gidunggab gamit ang buak nga botelya sa iyang silingan nga hubog sa merkado publiko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alas 4 sa kadlawon sa Abril 4, 2026.
Ang video sa maong insidente nga nakuha sa CCTV camera sa lugar niadto lang Huwebes, Abril 16, gi-post sa anak sa biktima sa internet.
Ang biktima giila nga si Jerome Candelasa, taga Sityo Kawayan, Barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City, usa ka dispatcher sa maong merkado, samtang ang suspek giila nga si Jaylord Ardiente, 24, tindero og lubi.
Makita sa maong video nga giduol ni Ardiente ang biktima og gihagad og sumbagay.
Pagkataud-taod, nikuha si Ardiente og botelya ug gibuak dayong hansak ngadto ni Candelasa sa makadaghang higayon.
Matod ni Candelasa atol sa interbyu nga wala gyud siya hunongi sa pagdunggab ni Ardiente bisan kon natumba na siya hinungdan nga iyahang tiil ang iyang gisagang.
‘’Nanghagad siya kalit og sumbagay unya mao to nibarog ko. Kansi man ko kay bardado man ko, walay igong kusog. Akong style nibarog ko niya sagang sagang lang ko,’’ matod ni Candelasa kinsa nalandig sa tambalanan human nakaangkon og mga samad sa nagkadaiyang parte sa kalawasan.
Hinuon, anaa na siya karon sa luwas nga kahimtang.
Samtang ang suspek nga nisibat human sa hitabo padayon pa nga gipangita sa kapulisan.
Gisaysay sa biktima, kinsa naparalisa duha ka tuig na ang milabay, nga mga alas 12:00 sa tungang gabii sa Abril 4, nag-inom ang iyang anak kauban ang mga higala dapit sa ilang balay ug niagi ang suspek ug ilaha kining gihagad ug gipaapil sa tapok.
Apan matod pa nga sa dihang nahubog, nagmaoy kini ug gigukod niini ang iyang anak apan wa maabti kay nakadagan.
Nianang pagkakadlawon, siya maoy natripan sa suspek.
Nailhan ang suspek nga badlungon sa lugar, sanglit kon mahubog bisan kinsa lang ang hagiton niini og away.
Gani, giingong sulod-gawas na kini sa prisohan sa kasong dunay kalambigitan sa illegal nga drugas ug daghan na sab siya, matod pa, og record sa ilang barangay.
"Unta mo surrender na lang siya ug iyaha ning atubangon iyang gibuhat," matod sa biktima.