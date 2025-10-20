PWD nanunggab og laing PWD kay iyang kwarta gikawat

Nakaangkon og samad sa liog ang usa ka senior citizen nga person with disability (PWD) human kini dunggaba sa laing PWD nga babaye nga nasuko kay gikuha sa biktima ang iyang kwarta alas 7 pasado sa gabii niadtong Dominggo, Oktubre 19, sa may Sitio Sangi, Barangay Madridejos, lungsod sa Alegria.
Ang biktima nga naabtan sa mga kapulisan nga naligo sa kaugalingong dugo mao si alyas Edu, 62, single ug residente sa Purok 5, Barangay Malabago, sa lungsod sa Badian.
Samtang ang suspek giila nga si alyas Bella, 42, single, walay trabaho ug lumolupyo sa Sitio Sangi, Barangay Madridejos.
Ang kapulisan sa Alegria nakadawat og tawag sa usa ka concerned citizen mga alas 7:50 sa gabii sa samang adlaw hinungdan nga ila kining gisusi.
Sa pag-abot sa mga otoridad, nakit-an nila ang biktima kilid sa Madredijos Barangay Hall nga naglingkod ug nagkadugo tungod sa iyang samad dinunggaban sa suwang ug ubos sa iyang liog sa wa nga bahin.
Mipahigayon gilayon og hot pursuit operation ang kapulisan og naabtan ang suspek sulod sa ilang balay ug nakuha gikan sa iyang posisyon ang kutsilyo nga gigamit sa krimen.
Giingong ang pagpanunggab nahitabo sa balay sa suspek human matud pa nasuko kini kay gikuha ang iyahang kwarta sa biktima. / JDG