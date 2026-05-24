PWD napaig sa sunog sa Santander

Patay ang usa ka 14 anyos nga Person With Disability (PWD) human naapil sa pagkasunog sa ilang balay alas 12:30 sa hapon, Sabado, Mayo 23, 2026 sa Upper Liloan, Lungsod sa Santander, Probinsya sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Johnvin Miñao. Subay sa imbestigasyon sa Santander Municipal Police Station ug Bureau of Fire Protection (BFP), nasuta base sa pamahayag sa mga saksi nga ang biktima, kinsa mentally incapacitated, giingong nag-inusara ra kaniadto nga nagluto sa ilang kusina.
Wala matod pa ang iyang inahan nga si Janet Tinerepe, 35 kay nanglaba samtang ang amahan nga si Ervin Miñao, 39, nagtrabaho usab sa construction.
Samtang nagluto ang biktima kalit lang misilaob ang ilang kusina ug dali ni nga nikatap sa sulod sa balay nga ginama lang sa light meterials.
Nitabang unta ang mga silingan apan tungod sa kadako sa kayo wala na maluwas ang biktima. Nakita na lang nila ang napagod nga lawas
Ang mga sakop sa kabomberohan sa lungsod sa Santander nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon samtang ang patayng lawas sa biktima gidala na sa punerarya sa lungsod. / AYB