PWD napalgan’g patay human natagak sa sapa

Patay na nga napalgan ang usa ka lalaki nga Person with Disability (PWD) human ni aksidente nga natagak sa sapa sa Sitio Gubang Bukid, Barangay Adlaon, bukirang dapit sa siyudad sa Sugbo alas 7 sa buntag sa Dominggo, Septiyembre 28, 2025.
Ang biktima nga si John Reil Agua, 28, nagpuyo ra usab sa maong lugar, nakit-an na lang nga naglutaw na sa sapa.
Ang kapulisan sa Malubog Police Station 12 nakadawat og tawag gikan sa igsuon sa biktima nga si Analyn alas 11 na sa buntag aron ipahibawo ang gidangatan sa iyang igsuon.
Matod ni Analyn nga nananghid ang biktima nga molakaw ala 1 sa kaadlawon sa Dominggo, kay nangita sa iyang inahan.
Mitungas matod pa kini sa bakilid paingon sa Sitio Mangabon, Barangay Tagbao dakbayan sa Sugbo.
Apan natingala nalang sila nga wala na kini makauli nga maoy hinungdan nga nagpatabang sila sa pagpangita.
Dako nalang ang ilang kasubo kay napalgan nalang kini nga patay na nga naglutaw sa sapa alas 7 sa buntag. Gituohan nga naligas ang tiil niini ug nahagbong sa ubos paingun sa sapa hangtod nga nalumos.
Walay nakitang foul play ang kapulisan nga misusi sa patay’ng lawas sa biktima. / AYB