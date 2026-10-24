PWD nga atleta usa ka inspirasyon

Naglaom si Ernie Gawilan nga iyang kalampusan sa Aichi-Nagoya 2026 Asian Para Games makahatag og dugang inspirasyon sa persons with disabilities nga nawad-an og paglaom.
Ang beterano nga swimmer nidaog og bituon nga medalya sa men’s 400-meter freestyle S7 ug napun-an pa kini niya og silver medal sa men’s 200-meter individual medley SM7
“Sana makapag-inspire din po ako sa mga may kapansanan na nawalan ng pag-asa sa buhay,” matod ni Gawilan.
Gihatag ni Galiwan ang unang bituon nga medalya sa nasod sa karon nga edisyon sa Asian Para Games. / RSC