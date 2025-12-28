PWD trainees nalingaw, naghiusa sa holiday celebration sa AVRC II

Nabati ang dakong kalipay ug katawa sa Area Vocational Rehabilitation Center (AVRC) II atol sa selebrasyon sa kapaskuhan sa trainees nga adunay kapansanan niadtong Disyembre 19, 2025.
Kabahin kini sa annual holiday gathering sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) alang sa non-residential facilities sa tibuok nasod.
Napuno sa pakig-uban, katawa, ug paglaom ang maong kalihukan nga gitambungan sa mga staff, trainees, ug bisita sa sentro nga nagpakita sa tinuod nga espiritu sa Kapaskuhan.
Malipayon ang mga nawong samtang naghiusa sa tinuig nga year-end gathering nga nagsilbing higayon sa pagpasalamat ug paghatag bili sa mga kalampusan ug paningkamot sa matag usa sulod sa tuig.
Sa Central Visayas, ang AVRC II nag-inusara isip non-residential facility sa DSWD nga nagserbisyo isip training center alang sa persons with disabilities (PWDs) pinaagi sa libreng skills training ug vocational rehabilitation programs.
Tumong sa sentro nga mapalambo ang kahibalo, abilidad, ug kumpiyansa sa trainees aron maandam sila sa independenteng pagpanginabuhi ug aktibong pag-apil sa komunidad.
Gipasiugda sa selebrasyon ang lainlaing presentasyon sa trainees, interactive games, ug mga higayon sa panaghiusa nga nagpabati sa kainit ug kasadya sa Kapaskuhan.
Sumala ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, ang year-end gathering usa ka regular ug makahuluganon nga kalihukan sa tanang pasilidad sa DSWD, tungod kay naghatag kini og higayon sa bulnerableng sektor nga makasinati sa kalipay sa holiday season.
“It is a tradition that we Filipinos hold dear—a time for gathering during the holidays. As a social welfare and development agency, we ensure that our residents and clients experience this joy, on top of the many interventions and services they have received throughout the year,” matod ni Director Lucero.
Sa AVRC II, nagpakita ang trainees sa ilang talento sa pagkanta ug pagsayaw samtang nagdula sa covered court.
Nakadawat sab ang matag trainee og holiday gift package nga adunay noche buena items, lima ka kilong bugas, ug premyo gikan sa mga duwa.
Nadugangan ang kasadya pinaagi sa comedy show ug street food corner nga gi-enjoy sa tanan.
Gipangunahan ang kalihukan ni AVRC II Training Superintendent II Dr. Jera C. Armendariz, MD, MPH, MDM, kauban si DSWD Field Office 7 Regional Center Coordinator Rosemarie S. Salazar.
Uban sa AVRC II, magpadayon sab ang holiday activities sa ubang DSWD residential facilities sa Disyembre 25, 2025, ug Enero 1, 2026. / PR