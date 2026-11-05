PWD wa makagawas atol sa pagkasunog sa ilang balay

Naapil sa sunog ang usa ka 53-anyos nga lalaki nga Person with Disability (PWD) nga namatay dihang wala makagawas gikan sa ikaduhang andana sa ilang balay sa Purok Kangkong, Barangay Gun-ob, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong pasado alas 9 sa gabii sa Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Charlito Collantes.
Sumala sa impormasyon gikan sa Lapu-Lapu City Fire Station, nadawat nila ang report bahin sa sunog alas 9:01 sa gabii ug giisa kini sa first alarm status. Gideklarar ang fire out alas 9:34 sa gabii.
Nagsugod ang kalayo sa balay ni Marlinda Collantes, maguwang sa namatay.
Nisaysay si Marlinda nga nagbantay siya sa karenderya diin siya nagtrabaho dihang gipahibawo nga nasunog ang ilang balay ug naapil ang iyang igsuon.
Duna pay nakasulti kaniya nga adunay nibuto sa ilang balay, apan natingala siya kay wala man silay kuryente ug wala sab mogamit og butane.
Lamparilya lamang ang ilang gigamit, apan matod ni Marlinda, iya kining gitaguan sa dili pa mobiya aron motrabaho.
Padayon pa ang imbestigasyon sa kabomberuhan aron matino ang hinungdan sa sunog. Gawas sa namatay, pito sab ang naangol sa maong insidente.
Usa ang nakaangkon og first-degree burn, lima ang dunay puncture wounds ug usa ang nakaangkon og lacerated wound.
Samtang, siyam ka panimalay nga gipuy-an sa 13 ka pamilya o 66 ka indibidwal ang hingpit nga naugdaw.
Gibanabana nga mokabat sa P300,000 ang kantidad sa mga danyos nga gibilin sa sunog. /