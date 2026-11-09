PWD wala makagawas sa dihang misilaob ang balay

Lawas sa batan-on nga person with disability (PWD) ang napaig sa dihang naapil og kasunog sa nagdilaab nilang balay niadtong mga pasado alas 10 sa buntag, Lunes, Nobiyembre 9, 2026, sa Sityo Kamunggayan, Barangay Pitalo, Lungsod sa San Fernando, Cebu.
Base sa inisyal nga kasayuran sa kabomberuhan, ang maong balay nga ginama sa light materials gipanag-iya ni Maricel Cabucal.
Giingo’ng gibilin si Jovani, 19, lalaki, usa ka mentally challenged o adunay suliran sa pangisip, samtang ang iyang inahan nga si Maricel kuyog sa manghod sa biktima ang adunay gilakaw.
Atol sab nga natulog pa niadtong higayona si Jovani.
Atol niining pagsuwat nagpadayon ang imbestigasyon sa sa kabomberuhan sa hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. (Paul R. Lauro / Correspondent)