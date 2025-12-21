PWDs sa Brgy. Umapad malampuson nga mipahigayon sa yr.-end general assembly

Malampusong gihipagayon sa mga miyembro sa Persons with Disability (PWDs) ang ilang Year-End General Assembly sa gymnasium sa Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue niadtong Disyembre 21, 2025.
Ang maong panagtigom gipangulohan sa mga bag-ong opisyales sa sektor.
Kining programa nagtumong sa pagpalig-on sa pagsabot sa komunidad ug paghatag og higayon sa matag usa nga ang pagpasalamat sa tanang gasa nga ilang nadawat og nakab-ot isip usa ka miyembro.
Ang pagtapok nagsilbing inspirasyon sa tanang nanambong nga ang kakulangan dili babag sa kalampusan ug mga estorya sa inspirasyon gikan sa mga indibidwal nga nagmalampuson bisan pa sa ilang mga hagit sa kinabuhi.
Ang komunidad aktibong nitambong ug nipakita og dakong suporta pinaagi sa pag-apil sa nagkalainglaing duwa.
Kini nagpakita sa ilang pagdawat ug pagrespeto sa matag usa, labi na ang paghinigugmaay sa umaabot nga pagselebrar sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Ang mga miyembro naglaom nga ang maong kalihukan mahimong magsilbing panig-ingnan sa ubang mga lugar aron ipaabot ang mensahe nga ang usa ka inklusibong katilingban diin ang tanang tawo adunay patas nga kahigayunan.
Natapos ang panagtigom nga puno sa paglaom ug paghinigugmaay sa isig ka tawo taliwa sa kalisod sa kinabuhi. / Sinuwat ni Jessa M. Bacus, UV BA-Communication student