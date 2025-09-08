PWDs sa Umapad may bag-ong inisyatiba alang sa livelihood, financial assistance

Nisalmot ang mga miyembro sa Persons with Disability (PWD) ug ilang mga pamilya sa ikaduhang hugna sa miting nga gipahigayon sa gymnasium sa Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue niadtong Setyembre 7, 2025.
Nagtumong ang maong panagtigom sa paghisgot sa mga plano, programa, ug mga inisyatiba alang sa kaayohan sa PWD sector, uban sa lig-on nga suporta sa barangay ug sa komunidad.
Gipangulohan ang miting ni Allan Greg O. Pialago, presidente sa PWD Chapter sa Barangay Umapad.
Matod niya nga ang regular nga pagtigom dili lamang usa ka obligasyon apan usa ka paagi aron mapalig-on ang pakig-uban sa matag miyembro ug masuta ang ilang kahimtang.
Dakong pasalamat sab sa grupo human nadugangan ug bag-ong empleyado ang Persons with Disability Affairs Office (PDAO) sa Mandaue.
Ang bag-ong kawani usa sab ka PWD nga nagpamatuod sa aktibong representasyon sa sektor ug sa importansya sa inclusivity.
Sumala sa mga opisyal, ang dugang kusog makatabang sa mas epektibo nga pag-atiman sa mga isyu ug panginahanglan sa mga miyembro.
Gipahibalo sab sa miting ang plano sa livelihood project alang sa mga miyembrong walay trabaho.
Usa sa mga lakang mao ang paghimo og sabon o dishwashing liquid diin ipahigayon ang demo sa sunod nga pagtigom.
Kini nga proyekto gilauman nga makatabang sa paghatag og dugang kita ug kasinatian sa mga miyembro nga gusto mosugod og gamay nga negosyo.
Dugang pa, gikatakda nga ipahigayon sa ikaduhang semana sa Nobiyembre ang pagpanghatag sa financial assistance alang sa mga rehistradong PWD sa dakbayan.
Kini usa ka lakang sa lokal nga panggamhanan aron mas mapalig-on ang suporta ug tabang sa sektor.
Mahinumdoman nga nagpahigayon og orientation ang siyudad alang sa mga bag-ong narehistro nga PWD aron mapalawom ang ilang kahibalo kabahin sa benepisyo ug programa nga anaa para kanila.
Giawhag sab ang mga pamilya ug higala sa PWD nga motabang sa pagpasabot ug pagkuyog kanila aron mas mapadali ang proseso sa pag-apil.
Natapos ang miting pinaagi sa usa ka pinasidunggang pag-ampo ug pasalamat.
Gipasiugda niini ang kamahinungdanon sa pagtinabangay ug walay puas nga partisipasyon aron mapadayon ang mga programa ug serbisyo nga nagpalambo sa kinabuhi sa PWD sector sa Barangay Umapad. / Sinuwat ni Jessa M. Bacus, UV BA-Communication student