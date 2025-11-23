PWDs sa Umapad, Opao nakadawat ikaduhang hugna sa cash assistance

Nadawat na sa mga miyembro sa Barangay Umapad ug Opao Persons with Disability (PWDs) ang ilang ikaduhang hugna sa financial assistance niadtong Nobiyembre 22, 2025, sa Barangay Opao Gym, Dakbayan sa Mandaue.
Ang gipahigayon nga ikaduhang hugna sa Mandaue Persons with Disability Affairs Office (PDAO) naghatag og dakong kalipay dili lamang sa Barangay Umapad ug Opao kondili sa tibuok miyembro sa PWD sa Siyudad sa Mandaue.
Sa talaan sa Mandaue PDAO, 27 ka barangay sa dakbayan ang nakadawat og P8,000 nga tinuig nga cash assistance alang sa matag PWD diin gipang-apudapod sa duha ka tranche nga tag-P4,000.
Ang unang hugna sa maong tranche gipanghatag niadtong buwan sa Pebrero 2025.
Ang second tranche sa programa gipahigayon sulod sa duha ka adlaw nga nagsugod sa Nobiyembre 22 hangtod sa Nobiyembre 23, 2025, sa tagsa-tagsa ka venue sa barangay aron mas makalugar ang mga rehistrado tungod kining adlawa panahon sa tigpahuway.
Kahinumdoman nga nakasinati og nagkalainglaing katalagman ang dakbayan sama sa linog ug bagyo karong tuiga diin dili lamang ang ilahang mga tagsa-tagsa ka pinuy-anan ang naapektuhan, kondili lakip na ang ilang pang-inadlaw nga panginabuhian.
Pinaagi niining programa, gihatagan sila og dugang kaayuhan ug suporta aron mas lig-on ang ilang partisipasyon sa kaayuhan sa sektor.
Ang pagtinabangay ug walay puas nga partisipitasyon uban sa bag-ong administrasyon nagsilbing paglaom niining matinud-anong pagdumala labi na sa apesto sa pinansyal nga tabang aron mapadayon ang mga programa ug serbisyo nga nagpalambo sa kinabuhi sa mga PWD sa tibuok dakbayan.
Sa mga dili pa rehistrado o interesado nga mahimong miyembro, giawhag nga mobisita sa buhatan sa PWD o Mandaue City Persons with Disability Affairs Office (PDAO) nga nahimutang sa sentro sa dakbayan aron matabangan sa proseso sa pag-aplay ug paggiya sa mga interesadong indibidwal pinaagi sa gikinihanglang lakang aron makapahimulos sa umaabot nga benepisyo ug mga programa. / PR / Sinuwat ni Jessa M. Bacus, UV BA-Communication student