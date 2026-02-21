Pwersa sa Gilas kompleto na

Natapok na ang players nga motimon sa Gilas Pilipinas sa umaabot nga second window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers diin ilang ikabangga ang powerhouse nations nga New Zealand ug Australia sunod semana.
Presko gikan sa Japan B. League and Korean Basketball League sila si Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, ug Kevin Quiambao kuyog na sa team alang sa praktis didto sa Mall of Asia Arena.
Di nuon makaduwa alang sa Gilas ang 7-foot-3 nga si Kai Sotto tungod kay kinahanglan siya mopahuway para makarekober sa iyang ACL injury.
Mosandig ang Gilas dugang pwersa nga ihatag ni 6-foot-10 nga si Quentin Millora-Brown nga nisugot moduwa sa Gilas human sa ilang last minute nga istorya sa Samahang Basketbol ng Pilipinas
“It was the first time in practice that we had a complete pool outside of Kai Sotto. QMB came in, KQ came in, Carl came, all came in and joined our first practice (at MoA),” padayag ni national team head coach Tim Cone.
Duna na la’y nahabiling lima ka adlaw nga preparasyon ang Gilas sa dili pa nila kontrahon ang New Zealand karong Huwebes sa MOA Arena. Inig ka Dominggo, ang Australia na sab ang ilang makasangka sa battle sa Group B. / RSC