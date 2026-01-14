PWS Cebu wa magpabaya

Giklaro sa Prime Waste Solutions (PWS) Cebu nga wala sila magpabaya sa ilang operasyon ug duna silay gihimong regular nga inspeksyon sa ilang pasilidad sa Binaliw.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, gipasabot sa PWS nga ang maong landfill cell wala magpakita og bisan unsang “visual signs” o timailhan sa pagkahuyang—sama sa mga liki o dili normal nga pag-agas sa duga sa basura sa wa pa mahitabo ang insidente.
Ang PWS Cebu komitado sa pagpatuman sa mga kritikal nga lakang sa site, lakip na ang paglimpyo sa Materials Recovery Facility building aron luwas nga makuha ang mga debris, pag-rehabilitate sa naapektuhang landfill cell aron mabalik ang kalig-on niini, ug pagsira sa naapektuhang dapit.
Ang kompanya hingpit nga nituman sa cease-and-desist order nga giisyu sa Department of Environment and Natural Resources (DENR). / PR