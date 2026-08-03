PWS ‘langkatan’ sa Cebu City sa business permit

Gitun-an sa Cebu City Government ang posibilidad sa pagbawi sa business permit sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS) human nagpadayon sa pagdumili pagdawat sa basura sa siyudad bisan pa og gitugotan na sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 ang partial operations sa Binaliw landfill.
Atol sa press conference niadtong Lunes, Agusto 3, 2026, niingon si Cebu City Mayor Nestor Archival nga gitimbang-timbang pa sa siyudad ang tanang option apan gitataw nga ang bisan unsang aksiyon batok sa PWS kinahanglan sab hunahunaon ang epekto niini sa mga pribadong waste haulers nga padayon nga naggamit sa landfill.
“We are still looking into it. If we revoke their permit, our private garbage collectors might also be affected because they would have nowhere to dispose of their waste. We have to balance everything,” matod ni Archival.
Nidugang siya nga maampingong gisusi sa siyudad ang kahimtang sa dili pa mohimo og desisyon bahin sa business permit sa landfill operator.
Gipasabot ni Archival nga ang Cebu City gitugotan na sa pagpadayon sa paglabay sa basura sa Binaliw human sab gitugotan sa EMB ang PWS sa partial lifting sa cease-and-desist order nga nagtugot sa limitado nga operasyon sa usa ka landfill cell samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa ubang bahin sa pasilidad.
Nagtuo siya nga ang mga kabalaka nga gipadayag sa pipila ka mga konsehal maoy hinungdan sa desisyon sa PWS nga dili dayon modawat sa basura sa siyudad.
“When EMB gave the partial lifting, they said we could already send our garbage to Binaliw. But because of the privilege speeches of some councilors, PWS decided not to accept the city’s waste first and instead wait for a full lifting. I think they became cautious because they did not want to become controversial again,” sigon sa mayor.
Giklaro niya nga wala niya basola ang tibuok City Council, apan pipila lamang ka konsehal ang nisupak sa pagbalik sa siyudad sa Binaliw. / CAV