Q-finals sa pba sugdan

Mga duwa karon:

5:00 pm- Talk N’ Text batok NLEX

7:30 pm- Rain or Shine batok

Magnolia

Magsugod na ang crossover quarter-finals best-of-five series karong Miyerkules, Septiyembre 25, 2024 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governirs’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Sa premirong duwa, ang Group A No. 1 Talk N’ Text Tropang Giga makigbatok sa Group B No. 4 NLEX Road Warriors samtang magsugat sa main game ang Group B No. 1 Rain or Shine Elasto Painters batok Group A No. 4 Magnolia Chicken Timplados Hotshots.

Ning maong parisan, mao kini ang labing unang higayon nga magkrus ang dalan sa nangahilambigit nga teams hinungdan nga pulos wala pa sila’y ideya kon unsa nga klase sa kombati ang naghuwat kanila.

Hinuon, dili ikalimod nga mas taas ang morale sa No. 1 teams tungod sa maayo nilang gipakita sa group stage.

Apan dili sab ikalimod, hilabi na ning bag-ong format, nga lahi ang engkuwentro sa elimination round kumpara sa playoffs hinungdan lisod ang pagbuhi og panahom ning maong mga sangka.

Ang Tropang Giga ninghuman sa ilang tahas sa group stage dala ang 8-2 nga rekord samtang ang Road Warriors nagbawon og 5-5 nga baraha.

Sa ilang bahin, ang Elasto Painters ninghuman sa group stage bitbit ang 7-3 nga rekord samtang ang Hotshots nagdala og 5-5 nga rekord.

“They’re going to give us a lot of problems. They have Berto (Bolick) and a very good import (DeQuan Jones) as well. So we have to be as prepared as possible,” matod ni TNT coach Chot Reyes kabahin sa Road Warriors nga napatik sa www.pba.ph.

Ang Road Warriors maoy katapusang nakasakay og biyahe paingon sa quarter-finals gikan sa Group A apan taliwala niini, positibo ang ilang panglantaw.

“What’s good about this team is even if we’re losing games, we don’t start bickering or blaming each other. We’re just sticking together as a team. That’s a positive culture of the team that we are trying to imbibe,” matod ni NLEX coach Jong Uichico. / ESL