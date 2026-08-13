Q-finals slot tuyo sa NLEX

Mga duwa karon:
5:15 pm- NLEX batok Converge
7:30 pm- Ginebra batok Meralco
Seguradong luna sa crossover quarter-finals ang tinguha sa NLEX Road Warriors sa ilang pagakigsangka sa Converge FiberXers sa premirong duwa karong Biyernes, Agusto 14, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Buhaton kini sa Road Warriors nga wala ang ilang dekalidad nga import nga si DeQuan Jones kinsa nakasinati og conference-ending injury (dislocated right ankle) atol sa overtime nga kadaugan sa Road Warriors batok sa defending champion TNT Tropang 5G, 118-111, niadtong Martes, Agusto 11.
Ang Road Warriors kasamtangang nagpatong sa solong liderato sa Group A dala ang 7-1 nga rekord apan bisan pa niini, wala pa sila nakaselyo og puwesto sa quarter-finals.
Kon modaog karon ang Road Warriors, hayan segurado na sila makaabante bisan unsa pay resulta sa nahabilin nilang tulo ka duwa human ning sangkaa.
Sa ilang bahin, ang FiberXers kasamtangang anaa sa ikatulong luna sa Group A bitbit ang 4-4 nga rekord diin gikauban nila og puwesto ang Tropang 5G.
Nagpasabot nga mas nagkinahanglan og kadaugan ang FiberXers kumpara sa Road Warriors.
Ang mopatigbabaw nga upat sa Group A ug Group B mao ang makaabante sa crossover quarter-finals nga kombatihon pinaagi sa best-of-five series.
Sa premirong duwa sa duha ka mga kampo niadtong Agusto 1, gipangmakmak sa Road Warriors ang FiberXers, 119-107.
Karon nga wala’y import ang Road Warriors, makamaneho kaha sila pagbuntog og balik sa FiberXers?
Sa laing bahin, magsangka sa main game ang managribal nga Brgy. Ginebra Gin Kings ug Meralco Bolts nga wala damhang pulos nagsalimoang sa kasamtangan.
Ang Bolts anaa sa labing ubos nga bahin sa Group B nga adunay 2-5 nga rekord ug anaa sa ikalimang puwesto ang Gin Kings dala ang 2-3 nga rekord.
Sa laing bahin, undangon og upat ka semana ang mga kombati sa komperensiya aron paghatag og agianan sa kampanya sa Gilas Pilipinas alang sa 2nd round sa FIBA World Cup Asian Qualifier ug Aichi-Nagoya Asian Games sa Japan. / ESL