QM builders ‘mihatag og SUV’ sa Cebu official

Nisumbalik og pasangil si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga adunay usa ka opisyal sa Sugbo ang nakadawat og bulletproof nga Land Cruiser color gray gikan ni Allan Quirante, ang tag-iya sa QM Builders.
Kini nga pasangil gihimo ni Garcia atol sa press conference niadtong Lunes, Septiyembre 8, 2025, diin hugtanon niyang gipanghimakak ang hungihong nga aduna siyay personal nga koneksyon sa mga kontraktor.
Gipanghimakak ni Garcia ang mga pasangil nga siya dunay kalambigitan sa mga kontraktor sama sa Discaya family ug QM Builders.
“But kaning magsige og link nako, sige gyud og insister, pangutan-a kuno kinsay nihatag anang iyang grey nga Land Cruiser,” matod pa sa kanhi gobernador.
Bisan siya wala siya makadawat sa maong matang sa sakyanan.
“So, you link Allan Quirante to me, how about kaha… Ako, wa may mohatag og land cruiser nako nga bullet proof color grey,” dugang pa ni Garcia.
WAY PROYEKTO
Giklaro niya nga walay bisan usa ka proyekto ang nakuha sa kompanya ni Quirante (QM Builders) gikan sa provincial government sa iyang termino.
“Wa, way singko nga project na si Quirante. Mao lage i-review lang gyud unta ang records, the records will speak,” pamahayag sa kanhi gobernador.
Gani, gipasanginlan ni Garcia ang QM Builders nga wala mobayad sa probinsiya alang sa quarry permits sa mga proyekto niini.
Gisanglitanan niya nga base sa program of work, usa sa proyekto sa QM kadtong nahugno nga Naga expressway nga nikubkob og 100,000 cubic meters nga yuta nga way permit.
Giingong utangan pa ang QM sa probinsiya og minilyon sa pagpangubkob niini ug balas.
Gani, nabalibaran ni Garcia ang imbitasyon sa QM nga motambong sa bag-ohay lang nga kasal sa anak niini kay alang niya improper o dili angay.
Alang ni Garcia dili siya makadawat sa maong imbitasyon kay ang maong kompaniya utangan pa sa probinsiya. /