QMB interasadong moduwa sa Gilas apan…

Gibutyag sa kampo ni Fil-Am Quentin Millora-Brown ang rason kon nganong dili moduwa ang Fil-Am player sa Gilas Pilipinas alang sa Window 2 sa Fiba World Cup Asian Qualifiers.
Gipasabot sa kampo ni QMB nga interesado gyud unta nga moduwa og balik sa Gilas ang produkto sa Univesirty of the Philippines (UP) Maroons apan gitanyagan lang kini og “take or leave it’ nga lisod nilang dawaton.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas nila sa social media, giklaro sa kampo ni QMB nga segunda ra man unta sa ilang prayoridad ang kabahin sa pinansyal apan ang gitanyag sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ning higayona ubos ra kaayo kumpara sa ilang gihatag ngadto ni QMB dihang nagduwa kini sa Window 1 sa qualifiers batok sa Guam.
Nihatag og katin-awan si Seidel kabahin sa mensahe ni Gilas coach Tim Cone nga “he just chose not to come” nga gihimong rason kon nganong di moduwa si QMB sa national team.
"There were no negotiations at all. they simply said, 'take it or leave it. While some may say he chose not to show up, the reality is that the SBP chose not to have him play," pagtino ni Seidel.
Gipasabot niya nga nikuot si QMB og P1.5 million sa kaugalingon niining bulsa sa paghikay sa mga dokumento aron makaduwa sa Gilas isip usa ka local player gumikan kay interesado kining moduwa sa team. / ESL