QMB maoy tapak sa haw-ang sa Gilas

Alang ni Gilas Pilipinas Coach Tim Cone, natapakan na ang haw-ang sa iyang puwersa sa paghiabot ni Fil-Am Quentin Millora-Brown kinsa usa sa gituohang masulod sa Final 12 nga mokombati sa Window 1 sa nagkaduol nga FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers.
Matod ni Cone nga ang 6'10" nga magduduwa adunay lahi nga kapabilidad nga dili sama sa ubang big men sa Gilas training pool nga sila si Kai Sotto, AJ Edu, Japeth Aguilar, ug June Mar Fajardo.
“He is a physical type of player and I think that’s what we lack. I think we need that physicality,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
Dihang giuyonan sa FIBA ang hangyo sa Samahang Basketbol ng PIlipinas (SBP), ang basketball organizing body sa nasod, nga ikosniderar nga local player si Millora-Brown ning bag-ohay lang, hayan napaslak dayon siya sa Gilas training pool.
Grabe kamahinungdanon ang presensya ni Millora-Brown hilabi na kay dili pa makaduwa sa Window 1 si Sotto kinsa padayon pang nagpaalim sa iyang ACL injury.
“It’s nice to have a guy at 6-10 who is physical. June Mar, obviously, is the other big, physical presence that we have," dugang ni Cone.
"We are still missing Kai but just a guy that can play off on the weak side of the offense, and collect rebounds and give us extra opportunities." ESL