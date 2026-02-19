QMB moduwa sa Gilas sa World Cup Asian qualifiers

Gianunsyo sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga sukwahi sa unang gikataho, moduwa si Fil-Am Quentin Millora-Brown sa Gilas Pilipinas alang sa kampanya niini sa Window 2 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Si QMB, kinsa kasamtangang nagduwa sa Chiba Jets sa Japan B.League, molarga paingon sa Manila aron moapas pagsalmot sa praktis sa Gilas, nga nagsugod na dili pa lang dugay.
Sa sayo pa, gikataho nga dili moduwa si QMB sa Gilas gumikan sa isyu kabahin sa kontrata nga gitanyag sa SBP ngadto kaniya, nga alang sa iyang kampo dili makiangayon.
“After direct conversations with Quentin Millora-Brown and his family, the Samahang Basketbol ng Pilipinas announces that he is en route to Manila from Japan,” opisyal nga pamahayag sa SBP, nga napatik sa Spin.ph.
“The SBP appreciates his continued commitment to the program. He’s ready to suit up for Gilas and is going to be an integral part of the current and future of the national team.”
Mahinungdanon kaayo alang sa Gilas ang presensya ni QMB hilabi na kay dili makaduwa ang 7’3” nga si Kai Sotto, kinsa nagduwa sab sa B.League apan nag-amping pa sa iyang kondisyon kay bag-uhay lang kini nakabalik gikan sa ACL injury.
Si QMB nagduwa sa Gilas sa Window 1 diin nag-average kini og 7.5 puntos ug 9.5 rebounds.
Sa Window 2, mo-host ang Gilas batok sa New Zealand Tall Blacks karong Pebrero 26 ug Australia Boomers karong Marso 1 sa Mall of Asia Arena. / ESL