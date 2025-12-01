QMB naka-adjust dayon sa sistema ni Cone

Sa labing una pa lang niyang pagduwa sa Gilas Pilipinas, nabatyagan nga komportable ug dali ra nga nakasabay si Fil-Am Quentin Millora-Brown sa triangle system ni coach Tim Cone.
Nagkanayon ang 6’10” nga magduduwa nga bisan tulo pa lang ka mga semana siyang nahimong opisyal nga sakop sa Gilas, hinayhinay na dayon niyang nakat-unan ang dugay nga nga sistema nga gipatuman ni Cone.
Sa labing unang tahas sa Gilas sa FIBA World Cup Asian qualifiers diin ilang gipanglampornas ang host Guam, 87-46, ning bag-uhay lang, si Millora-Brown nitampo og unom ka mga puntos ug 10 rebounds sulod lang sa 17 ka mga minutos nga pagduwa.
Matod sa 25 anyos nga kanhi sakop sa University of the Philippines (UP) Maroons nga nagsugod pa lang siya sa pag-adjust sa sistema ni Cone.
“It’s been good. We’re building it up step by step. I feel I’m starting to get a grasp of it (triangle). But I know there’s still a lot more to learn,” matod ni Millora-Brown nga napatik sa www.spin.ph.
“He’s (Cone) really talking to me about what my roles are, the usual things that you expect from a young guy, just play hard, work hard, and get to know the system.”
Si Cone nihatag dayon og pasadong grado alang kang Millora-Brown.
“So really impressed at how fast he picked up the triangle and all the concepts that we’re trying to teach offensively and defensively,” matod ni Cone. / ESL