Superbalita Cebu

QMB opisyal na di moduwa sa Gilas

QMB opisyal na di moduwa sa Gilas
Millora-Brown
Published on

Opisyal na nga gibutyag ni coach Tim Cone nga dili moduwa ang gikinahanglan unta niyang big man nga si Quentin Millora-Brown sa Gilas Pilipinas alang sa umaabot nga Window 2 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.

Si QMB kasamtangang nagduwa sa Chiba Jets sa Japan B.League.

Sa sayo pa, gikompirmar nang daan ni Cone nga dili moduwa ning maong misyon sa Gilas ang laing big man nga si Kai Sotto.

Sa Window 2, kontrahon sa Gilas ang powerhouse teams New Zealand Tall Blacks ug Australia Boomers. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph