QMB, Sotto mag-uban sa PH Gilas

Nalantawan nga ang pag-abot ni Fil-Am Quentin Millora-Brown ug ang pagbalik ni Kai Sotto mao ang seguradong kausaban nga mahitabo sa kasamtangang lineup sa Gilas Pilipinas alang sa kampanya niini sa FIBA World Cup qualifier nga ipahigayon karong Nobiyembre 24 hangtod Disyembre 2, 2025, sa Doha, Qatar.
Si 6’10” Millora-Brown, kinsa maoy nangulo sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons aron makuha ang titulo sa niaging season sa Universiy Athletic Association of the Philippines (UAAP), nahatagan na og pagtugot sa FIBA nga makaduwa sa Gilas isip local player ning bag-uhay lang.
Gihandom unta ni Gilas coach Tim Cone nga makaduwa si Millora-Brown sa Gilas sa kampanya niini sa bag-uhay lang nahuman nga FIBA Asia Cup apan wala kini nahitabo tungod kay niadtong higayuna, wala pa tugoti sa FIBA si Millora-Brown nga makaduwa isip local player.
Sa iyang bahin, si Sotto nibalik na sab sa pag-ensayo (dili pa hinuon grabe) isip tipik sa padayon niyang rehabilitasyon sa iyang ACL injury nga niagi og operasyon.
Ning maong kalambuan, dako ang posibilidad nga hingpit na nga maalim ang 7’3” ug 23 anyos nga batan-ong higante.
Nagkanayon si Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) executive director Erika Dy nga nagsabot na sila ni Cone kabahin sa kausaban nga himuon sa puwersa sa Gilas alang sa World Cup qualifier.
“Those are two changes right there, and there could be one or two more,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
Kabahin sa lain pa nga magduduwa nga posibleng madugang sa Gilas, gipasabot ni Dy nga wala pa sila’y pinal nga desisyon.
“Meron na ring moves. It’s been discussed naman,” pasabot ni Dy. “There were already a few changes that have been discussed, so wait and see lang tayo if they are going to be applied this upcoming window.”
Apan gipaneguro ni Dy nga dili mausab ang kinauyokan sa puwersa sa Gilas. / ESL