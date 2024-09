QR coded cards alang sa PWDs gipang-release na

Giapud-apod na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga QR coded cards alang sa mga Persons With Disability (PWD) sa nagkadaiyang mga local nga kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa Lunes, Septiyembre 2, 2024.

Ang kagamhanan nakadawat og moabot P40.1 milyunes gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) nga makabenepisyo sa mga PWD sa lalawigan.

Una na nga nagkasabot ang Kapitolyo ug ang buhatan nga mohatag og ayuda ngadto sa mga kabus nga PWD subay sa Listahanan 3 database ug non-4Ps residents sa probins­ya sa Sugbo.

Ubos sa maong programa, ang kwalipikadong PWDs makadawat og one-time assistance nga tag P3, 500 ang sulod sa matag card nga mahimong gamiton sa mga benepisyaryo sa pagpalit sa mga gikinahanglan niini ngadto sa mga accredited nga mga tindahan.

Atol sa tigom sa Kapitolyo, giapud-apod na ang maong cards ngadto sa mga kadagkoan sa mga lokalidad.

Subay niini, gipahibalo usab ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero nga migahin og tag P3 milyunes nga pundo si Senador Bong Revilla alang sa matag lokalidad sa lalawigan.

Pasiunang nakadawat na ang 10 ka mga local government units (LGU) samtang ang uban nagpadayon pa sa pag-comply sa mga rekisitos nga naglakip sama sa proposal gikan sa LGU, ug resolusyon gikan sa Sangguniang Bayan nga nagtugot sa mga mayor pagsulod sa usa ka memorandum of agreement (MOA) tali sa DSWD./ANV