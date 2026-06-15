Quarterly payout sa mga senior sa Cebu City, gibalik

Nagpagawas si Cebu City Mayor Nestor Archival og usa ka Executive Order (EO) nga nagpabalik sa matag tulo ka bulan nga paghatag og pinansyal nga tabang alang sa mga senior citizen ug naglatid og mas hugot nga mga giya sa pag-claim sa benepisyo, validation ug reporting requirements aron mapalambo ang accountability ug mas hapsay ang pagpagawas sa ayuda.
Ubos sa EO nga gipirmahan niadtong Hunyo 3, 2026, ang mga kwalipikadong senior citizen makadawat og P3,000 matag quarter, tugbang sa P1,000 matag bulan, sugod sa ikaduhang quarter sa 2026.
Pinaagi sa maong EO, opisyal nga gipabalik sa dakbayan ang quarterly distribution sa programa sa pinansyal nga tabang alang sa mga senior citizen. Matod sa City Hall, kini nahiuyon sa polisiya sa executive ug legislative branches sa gobiyerno ug makatabang usab sa mga frontline offices sa mas epiktibong pagdumala sa ilang trabaho.
Matod ni Archival, gisagop usab ang maong lakang isip konsiderasyon sa mga hagit nga dala sa Bagyong Tino ug sa panginahanglan sa City Treasurer’s Office (CTO) nga mapaspasan ang pagpagawas sa ayuda ngadto sa mga vulnerable sector.
Gihisgutan sa EO nga pinaagi sa paghiusa sa ayuda ngadto sa quarterly payouts, makadawat ang mga benepisyaryo og mas dako nga kantidad sa usa ka higayon samtang matugotan usab ang mga opisina sa dakbayan nga mabalanse ang regular nga serbisyo sa gobiyerno ug ang nagpadayon nga mga paningkamot sa rehabilitasyon human sa bagyo.
Ubos sa bag-ong giya, ang mga senior citizen makadawat sa ilang ayuda matag quarter, nga gilauman nga ipanghatag matag Abril, Hulyo, Oktubre ug Disyembre o Enero, gawas kon adunay bag-ong mando nga mag-usab niini.
Ang dakbayan magpahigayon sa pagpanghatag sulod sa 10 ka adlaw, ug ipahibalo ang iskedyul labing menos usa ka semana sa dili pa kini ipatuman.
Ang payout activities mahitabo gikan alas 8:00 sa buntag hangtod alas 3:00 sa hapon.
Sulod sa unang tulo ka adlaw sa matag distribution period, ang pagpanghatag sa ayuda himuon sa mga barangay o school gymnasium. Samtang ang mga bedridden senior citizens duawon sa ilang pinuy-anan aron didto ihatag ang ayuda.
Ang mga benepisyaryo nga dili makakuha sa ilang ayuda sulod sa tulo ka adlaw nga distribution sa barangay mahimo gihapon kini nilang makuha sa City Treasurer’s Office sulod sa nahibiling pito ka adlaw.
Apan, ang bisan unsang ayuda nga dili makuha human sa 10 ka adlaw nga distribution period ma-forfeit o mawala na ang katungod sa pag-angkon niini. / CAV