Queen Máxima midayeg sa GCash

Daghan pa ang gikinahanglang buhaton aron matukod ang usa ka hingpit nga inklusibo nga sistema sa panalapi sa katawhan.

Si Queen Máxima sa Netherlands, kinsa nibisita sa Pilipinas dili pang dugay isip Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA) sa United Nations Secretary-General, nidayeg sa GCash sa importanteng papel niini sa pagpasiugda sa financial inclusion sa Pilipinas.

Gisulti niya kini atol sa usa ka miting sa ulohang buhatan sa GCash sa Bonifacio Glo­bal City, atol sa una sa iyang tulo ka adlaw nga pagbisita sa nasod niadtong Mayo 21, 2024.

Gipaambit ni UNSGSA Queen Máxima nga sa katapusan niyang pagbisita sa Pilipinas niadtong 2015, dunay 17% lang sa populasyon sa Pilipinas ang migamit og mobile financial services.

Sa 2015, tulo ka tuig sa paglusad sa GCash app, aduna lang kini mga 5 milyon nga tiggamit. Sa pagtapos sa 2023, 94 ka milyon ka mga indibidwal ang nakasulay sa GCash, nga gibana-bana nga 8 sa ma­tag 10 ka mga Pilipino.

Bisan pa niana, iyang namatikdan nga aduna pa’y taas nga dalan alang sa Pilipinas aron matukod ang tinuod nga inclusive financial system.

Aron makab-ot kini, gipasiugda sa UNSGSA Queen Má­xima nga ang public-private partnerships mahinungdanon sa pagsiguro nga ang tanang Pilipino maka-access ug ma­kagamit sa kalidad nga pinansyal nga serbisyo.

Base sa pinakabag-o nga datos gikan sa BSP, ang mga digital platform nakatabang sa pagpauswag sa access sa mga Filipino sa importanteng serbisyong pinansyal.

Sa 2019, dunay 29% lang sa populasyon sa Pilipinas ang adunay access sa mga bank account. Apan sa 2022, kini nga numero misaka na sa 65%. / TAMPO