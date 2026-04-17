Quest for Champions 20 karon sa Mandaue City

Mopahigayon ang Noy Pacing Flores Boxing Academy og laing makapaukyab nga amateur boxing show nga mao ang “Quest for Champions 20” karong Sabado, Abril 18, 2026, sa NPF Boxing Academy sa Mandaue City.

Sa main event, magsangka sila si Marvin Villafuerte ug Kim Harvey Sumabong.

Usa sa mga giatangang away sa promosyon mao ang tali nila ni Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) gold medalist John Rio Joren batok Kalvin Dalompines.

Sa undercard, mag-away sila si Jaycob Pedrano batok Eleff Casinto, Geokent Alburo batok Rusell Casinto, Aprik Soreno batok Jeffrey Gallo, Mark Noel Semblante batok Emerson Tenajeros, Arthur Taneza batok Gabs Baguio, David Val Quinahan batok Earl Dagatan, Terrence Eronico batok Gian Palad, Ivan Nuñez batok Berjun Retavale, ug John Eronico batok Jerson Inon.

Ang promosyon gisurpotahan ni kanhi world champion Morris East ug Neil John Tabanao. / EKA, ESL