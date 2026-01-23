Quest of Champions 19th edition karon sa Mandaue

Magbinukbokay ang duha ka dekalidad nga amateur boxers sa main event sa ika-19 nga edisyon sa "Quest for Champions" amateur boxing series karong Sabado, Enero 24, 2026, sa Noy Pacing gym sa Mandaue City.
Gitumbok mao ang engkuwentro nila ni John Eronico ug James Blanco.
Si Eronico bag-uhay lang nakalangkat og gold medal sa Batang Pinoy boxing tournament sa General Santos City niadtong Oktubre, 2025.
Sa iyang bahin, si Blanco nakalabni sab og gold medal sa Sandugo Boxing Tournament sa Bohol.
Aduna’y 10 ka mga parisan nga magkulatahay sa undercard lakip na niini ang tali nila ni Marvin Villafuerte batok Ken Villanueva, Jemrex Boncales batok Gayle Pasigha, John Rio Joren batok Kalvin Dalompines, David Val Quinahan batok Lel Layag.
Magsangka sab sila si Berjune Retavale batok Paul Tan, Joebert Boncales batok Geokent Alburo, Jorlie Borgador batok Janpaul Barret, Jerson Inon batok July Aro, Jeffrey Galo batok Jaycob Pedrano, ug Vince Cabal batok Paulvin Saplidan.
Ang promosyon, nga gipasiugdahan sa Noy Pacing Flores Boxing Academy, gisuportahan nila ni kanhi world champion Morris East, kanhi regional titleholder Neil John Tabanao, ug Aussie promoter Gary Connolly. / EKA, ESL