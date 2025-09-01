'Quezon' characters sa flood control projects sa nasod

Bag-o lang mibisita sa Sugbo ang casts sa umaabot nga salida nga Quezon diin kabahin kini sa kinabuhi sa labing unang Commonwealth President sa nasod nga si Manuel L. Quezon.
Present sa pagsuroy sa Sugbo ang midala sa karakter ni Quezon nga si Jericho Rosales, Romnick Sarmenta isip Sergio Osmeña, Cris Villanueva isip Joven Hernándo, Ana Abad Santos isip Carmen Hernándo , Ketchup Eusebio isip Pedro Janolino, ug Jake Macapagal isip Manuel M. Nieto.
Usa ka press conference ang gihimo sa maong casts bag-o ang ilahang nagkadaiyang pagbisita sa tunghaan ug malls sa Cebu.
Dihang nakahigayon ang Superbalita Cebu pagpangutana sa casts, gikuhaan kini og reaksiyon kon unsa kaha ang possible nga panahom sa ilahang karakter kon natawo pa kini karon ug nakasugat sa kontrobersiyal nga isyu sa flood control projects.
"He would be pissed. Quezon would be utterly be pissed. It will not be good for him, it will not be good for his plans, he would be so pissed," sey ni Jericho.
Sa iyang bahin si Romnick namahayag nga dili gyud siguro mawagtang ang linya ni Serging nga "Pastilan."
"So I think your beloved Serging would have been quiet, but also quietly supporting the right side, siguro ganun siya. But you would hear him saying things like, 'Pastilan kayong lahat.' And you would see him at the back dun sa floor na nakikinig sa hearing or what not."
Si Cris sa iyang bahin nagkanayon, "Aawayin ko yun. Tatanungin ko: 'Sino ang makikinabang?', yun ang linya ni Joven."
Sa habig ni Ana kinsa usa ka journalist sa salida, "...definitely we're out there na trying to find out the truth, without getting paid. I would think that's the character, our family had in the film, we'll be out there trying to uncover the truth for the people."
Gihangyo hinuon ni Echo ang mga Sugbuanon nga tan-awon ang salida aron makasabot sila kon hain naggikan ang mga panghitabo nga kontrobersiya sa nasod.
"September na, malapit na ang October 15, this movie is so timely. Kung gusto n'yo ng blueprint san nanggaling lahat nito, it's in this movie. I swear."
Gibisita sab sa cast ang mga tinun-an sa UP Cebu ug namaligya og tickets sa SM City Cebu.
Human ang presscon, mituyok sab sa Robinsons Galleria Cebu ang casts. / HBL