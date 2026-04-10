Quiambao napiling KBL Rookie of the Year

Napili ang Pinoy nga si Kevin Quiambao isip Rookie of the Year sa Korean Basketball League (KBL) human sa impresibo niyang kampanya sa 2025-26 season ubos sa kampo sa Goyang Sono Skygunners.
Si Quiambao nag-average og 15.2 puntos, 6.5 rebounds, 4.0 assists, 1.1 steals ug 0.4 blocks, mga numero nga nakatabang sa Skygunners sa labing una niining pagsulod sa playoffs bawon ang 28-26 nga rekord sa regular season.
Ang do-it-all forward nahimong ikatulong sunodsunod nga Pinoy nga nidaog ning maong pasidungog sunod nila ni RJ Abarrientos ug JD Cagulangan.
Ang produkto sa De La Salle University (DLSU) Green Archers, kinsa nagduwa sab sa Gilas Pilipinas, padayong nihimo og pangalan sa international stage human sa iyang kampanya sa UAAP diin nakakuha siya og duha ka MVP titles.
Sa iyang pagduwa sa Skygunners, dayag ang dakong umento sa three-point shooting ni Quiambao diin nirehistro siya 44.4%. / ESL