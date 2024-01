Quiboloy di moatubang sa Senado

Si Pastor Apollo Quiboloy, lider sa Kingdom of Jesus Christ (KJC), niingon niadtong Miyerkules, Enero 24, 2023, nga dili siya mosumiter sa iyang kaugalingon sa imbestigasyon nga gihimo sa Senado bahin sa giingong pangabuso nga iyang nahimo batok sa pipila ka kanhi mga miyembro sa iyang simbahan.

Sa audio file nga gi-upload sa Facebook, si Quiboloy niingon nga iya lang atubangon ang mga akusasyon batok kaniya sa hukmanan.

“I will not subject myself to injustices that are done in a cloak of a Senate hearing... I will not subject to any of that, but I will face any of you... I will face you anywhere, anytime in a court of law,” matod ni Quiboloy.

“Just do it. If you cannot do that, you are all bogus, you are all false. You don’t deserve my respect because you don’t respect my personal rights. I will not also respect your office as a senator,” dugang niya. Gisalikway dayon ni Quiboloy ang mga testimonya ni alyas Amanda, kinsa lakip sa lima ka mga saksi nga gipresentar sa Senate hearing niadtong Martes, Enero 23, 2024.

Ang komite sa Senado niisyo og subpoena batok kang Quiboloy, kinsa nagdumili sa pagtambong sa mga husay ug nipadala na hinuon sa iyang legal counsel.

Si Quiboloy niingon nga si Amanda nipasaka og kaso batok kaniya sa korte sa Davao apan na-dismiss na kini.

“Hindi niyo na po dapat na kinuhang witness ‘yan, kasi ‘yan ay gumawa na ng hakbang na mag-demanda at iyan ay napatotoohanang puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya,” matod ni Quiboloy.

Atol sa Senate hearing, nga gipangulohan ni Senate committee on women and children chairperson Senator Risa Hontiveros, si alyas Amanda niingon nga human siya hingpit nga namiyembro sa KJC, gitanyagan siya ug ang iyang igsuong babaye og full scholarship sa Jose Maria College Inc. (JMC), nga gipanag-iya sa simbahan.

Matod niya nga sa ulahi nahimo siyang miyembro sa pastoral ug kaniadtong Septiyembre 2014, nakasinati siya og sekswal nga pag-abuso gikan ni Quiboloy, hinungdan nga siya nibiya sa organisasyon kauban ang iyang igsoon.

Siya niingon nga ang JMC nagdumili sa pag-release sa ilang transcript of records tungod sa wala nabayri nga balanse, hinungdan nga dili na sila makapadayon sa ilang pagtuon o bisan sa pagtrabaho.

Giawhag ni Quiboloy ang Senado nga tabangan ang mga nisumbong kaniya nga mapasaka ug makadaog sa kaso batok niya.

“Tulungan niyo silang pumunta sa korte, magdemanda kayo para sila ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyo ay dapat nilang hanapin. Hindi po basta-basta mag-a-akusa kayo lalo na sa isang taong katulad ko, na international ang reputasyon ay gaganunin-ganunin nalang ninyo ako,” matod niya. / TPM sa SunStar Philippines