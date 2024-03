Quiboloy gi-cite og contempt

Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nagtinguha nga dakpon si Kingdom of Jesus Christ (KJC) leader Pastor Apollo Quiboloy tungod sa padayong pagdumili sa pagtuman sa panawagan sa panel sa pagtambong sa nagpadayong imbestigasyon sa giingong mga krimen nga nahimo sulod sa organisasyon.

Atol sa pagpadayon sa imbestigasyon niadtong Martes, Marso 5, 2024, ang chairman sa komite nga si Senador Risa Hontiveros ni-cite kang Quiboloy og contempt “for his refusal to be sworn or to testify before this investigation.”

“This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify,” matod ni Hontiveros.

Sa usa ka suwat nga gi-addressed ngadto kanila ni Hontiveros ug Senate President Juan Miguel Zubiri, ang abogado ni Quiboloy nga si Melanio Balayan niingon nga ang “issuance and enforcement of the said subpoena is in wanton violation of the fundamental and sacred constitutional rights of our client against self-incrimination and the presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt.”

“With the criminal charges against him being tried virtually in public through the [S]enate committee and all available media, our client is now being humiliated, ridiculed, harassed and maligned at all media fronts with reckless abandon as if he was already a convict. The essence of due process of law -- that hears before it condemns -- is being rendered useless under the present circumstances. We thus invoke our client’s right against further incrimination by recusing himself from the ongoing investigation,” mabasa sa suwat.

Apan nidumili si Hontiveros sa pagdawat sa maong katarungan.

Si Senador Robin Padilla nisupak sa pagluwat og arrest order batok kang Quiboloy.

Si Hontiveros niingon nga ang mga sakop sa panel adunay pito ka adlaw aron pormal nga ipormal ang bisan unsang pagsupak sa iyang hukom nga nagtumbok kang Quiboloy og contempt.

Sa pag-atubang sa panel sa Senado, daghang mga kanhi sakop sa KJC ang nipaambit sa ilang dili maayong mga kasinatian sa mga kamot ni Quiboloy ug ubang dagkong mga opisyal sa organisasyon.

Ang ubang mga babaye namasangil nga sila sexually abused sa kinaugalingong nagproklamar nga “Gitudlo nga Anak sa Diyos,” samtang ang ubang mga lalaki miingon nga nakadawat sila og masakit nga pisikal nga silot tungod sa paglapas sa mga lagda.

Ang uban usab nangangkon nga sila gisugo sa pagpakilimos sa kadalanan tungod kay sila adunay abton nga “monthly quota.”

Atol sa pagdungog niadtong Martes, si Dindo Makiling, kanhi executive director sa KJC’s Children’s Joy Foundation sa Canada ug Australia, miingon nga siya ni-resign sa katungdanan ug gitapos ang iyang relasyon sa KJC human niya naamguhan nga ang mga pundo nga gidonar alang sa foundation wala magamit sa hingpit alang sa mga panginahanglan sa mga bata ubos sa pag-atiman niini.

Matod niya nga ang mga menor de edad ubos sa pag-atiman sa foundation kasagaran mga anak sa full-time nga mga trabahante sa KJC nga gipadala sa gawas sa nasod.

“Kaya ako talaga nagkaroon na ng question, all the money that we collect here, lalabas ang pera ng hindi ko alam...Most of the funds makikita ko naman sa report nila pumupunta sa kung saan hindi naman napupunta sa mga bata,” matod ni Makiling. / TPM sa SunStar Philippines